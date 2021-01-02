أمسية تأبين لعدد من الكتاب والفنانين في بنغازي

أقيمت بالمسرح الشعبي للتمثيل والموسيقى في بنغازي، أمسية تأبينية للمغفور لهم بإذن الله الكاتب والصحفي أبو بكر الهوني، والفنان التشكيلي والأديب صالح بن دردف، والكاتب والصحفي عبد الرزاق بوخيط، والكاتب والإعلامي طاهر بوسنينة، والمخرج السينمائي والفنان التشكيلي محمد مخلوف.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض شحنة فول يابس قادمة من بريطانيا
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
انطلاق فعاليات المعرض الصحي الأول بسبها
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
عاجل// أسرة الشهيد معمر القذافي تنعي فقيد الوطن الدكتور يونس صالح معافة
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
الصحافة الإلكترونية تسحب البساط من تحت الورقية
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك