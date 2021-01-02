أمسية تأبين لعدد من الكتاب والفنانين في بنغازي

أقيمت بالمسرح الشعبي للتمثيل والموسيقى في بنغازي، أمسية تأبينية للمغفور لهم بإذن الله الكاتب والصحفي أبو بكر الهوني، والفنان التشكيلي والأديب صالح بن دردف، والكاتب والصحفي عبد الرزاق بوخيط، والكاتب والإعلامي طاهر بوسنينة، والمخرج السينمائي والفنان التشكيلي محمد مخلوف.

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