في ظل استمرار اعتصام المعلمين.. السراج يصدر قرارًا بإلغاء عطلة السبت واعتباره يوم عمل عادي

ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا اليوم السبت، باعتبار السبت من كل أسبوع يوم دراسة وعمل عادي للعاملين بوزارة التعليم، خلال العام الدراسي 2020-2021م.

السراج أشار في قراره رقم 962 لسنة 2020 وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة التعليم إلى أنه يجوز لوزير التعليم بحكومة الوفاق (عضو المجلس الرئاسي وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد عماري زايد القيادي في حركة “التجمع الإسلامي” المحظورة) استئناء بعض الفئات من العمل.

ولفت في نص القرار إلى أن السبت من كل أسبوع سيكون يوم دراسة وعمل عادي للعاملين بوزارة التعليم.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية