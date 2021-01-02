وزارة العمل: يجري تجهيز الدفعة العاشرة من فائض الملاكات الوظيفية

قال مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات الوظيفية بوزارة العمل ناصر بربه إنهم بصدد تجهيز الدفعة (10) من فائض الملاكات الوظيفية لإحالتها إلى وزارة المالية.

وأضاف بربه بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل أنه جرى خلال العام المنصرم تجهيز شهادات الدفع الأخير لعدد 1439 ضمن الدفعة الخامسة، وشهائد الدفع الأخير لعدد 2037 ضمن المجموعات السادسة والسابعة والثامنة.

وأوضح بأن الدفعة التاسعة أحيلت للجنة الدائمة لترشيد المرتبات بعدد 1350، كما تم تسوية إجراءات عدد 1350 حالة كمتقاعدين أحيلت لصندوق الضمان الاجتماعي وعدد 23 حالة وفاة، إضافة إلى إحالة إجراءات عدد 600 موظف ممن لديهم مستحقات سابقة للجنة ترشيد المرتبات وعدد 146 حالة بدل إجازة.