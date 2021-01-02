كرموس: لو حدث تصادم عسكري في ليبيا سيكون بين دول وليس بين الأطراف الليبية فقط

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن من أهم الملفات المعني بها مجلس الدولة الاستشاري هو ملف تنفيذ الاتفاق السياسي؛ لأنه منبثق عن هذا الاتفاق. مشيرًا إلى سعي المجلس كثيرًا للوصول لحوارات مع مجلس النواب في أكثر من لقاء.

كرموس أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه تم عقد لقاءات مع مجلس النواب في سبيل تحديد آليات تعيين المناصب السيادية خارج البلاد، وهناك عدة محطات ولقاءات آخرها السعي لإنهاء الأزمة السياسية.

ولفت إلى أن مجلس الدولة سعى نحو الوصول لإنهاء الأزمة الليبية عن طريق الحوار، معتبرًا أن هذا المسار لا يشهد نجاحًا؛ لأن أزمة المواطن ما زالت مستمرة، وما زال يعاني من أزمات السيولة والكهرباء التي يتحمّل مسؤوليتها بالكامل المسؤولون السياسيون.

وأضاف: “الحوار الآن ليس مرتبطًا بمجلس النواب والدولة. لو ترك الحوار للمجلسين حتى بالتصويت لكان هناك توافقات بالأغلبية، لكن حاليًا الوضع مجمد، وأعتقد أنه سيتم تشكيل لجنة من مجلس الدولة يوم الأحد فيما يتعلق بالمسار الدستوري وسنتفق على آلية الدستور”.

كما نوّه إلى أن العوائق كثيرة وأغلبها تعود لعدم التوافق الدولي، لكن مجهودات البعثة الأممية قوية؛ خاصة أن غسان سلامة بذل جهدًا كبيرًا في الوصول لاتفاق غدامس، مبينًا أن البعثة تسير في ملتقى الحوار في منهج واحد لم يتغير باستخدام معطيات واحدة.

ورأى أن ما حرك الماء الراكد هي الاتفاقية الدولية التي نقلت الصراع من ليبي إلى دولي، معتبرًا أن الوضع مهيأ الآن لاستقرار ليبيا ولو نسبيًا؛ لذلك ما وصفه بـ”مشروع العسكرة” لم يعد له وجود، لأنه في حال حدث تصادم عسكري سيكون بين دول وليس بين الأطراف الليبية فقط، وفقًا لتعبيره.

كرموس اختتم حديثه قائلًا: “أستبعد إجراء الانتخابات في عام 2021 رغم الضغوط التي ستمارس، لكنها ستكون عرضة للطعن وسنعود للبداية. الأساس إن كانت البعثة ستدعم العملية والمفوضية العليا للانتخابات قادرة على إجراء الانتخابات، فمن الأولى أن يتم الاستفتاء على الدستور، وفي حال التوافق عليه يتم الانتقال للمرحلة الدائمة، البعثة الآن تسعى لمرحلة انتقالية أخرى واستنزاف أكثر، مع العلم أن الاستفتاء على الدستور هو الفيصل”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية