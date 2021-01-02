تواصل تأمين الشارع العام والمجاهرة بالأمن في بنغازي

تستمر مديرية أمن بنغازي في خطتها للمجاهرة بالأمن، وتأمين الشارع العام على مدى اليوم والساعة، وذلك بناء على تعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وبإشراف مباشر من مدير الأمن العقيد ونيس الشكري.

وحسب مكتب إعلام وزارة الداخلية فقد شهدت المدينة مع بداية العام الجديد انتشارا أمنيا مكثفا شمل كل القوة العمومية للمديرية، من أعضاء هيئة الشرطة والعاملين بالمكاتب والشؤون الإدارية، وبما يحقق المنشود من الخطة في الحد من الجريمة وأي خروقات للقانون.

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