أعضاء ملتقى الحوار السياسي يدعون إلى إنهاء التواجد العسكري في ليبيا

في بيان صدر عنهم اليوم السبت دعا 36 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية مجلس الأمن الدولي بضرورة منع كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية من ليبيا.

كما دعا البيان النخب السياسية الليبية إلى العمل معا للوصول إلى حلول سياسية توافقية للمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار ليبيا وتشكيل لجنة للمصالحة لتوفير شروط ومتطلبات المصالحة الوطنية الشاملة، كأولوية لبرنامج السلطة التنفيذية الجديدة، بما يحقق الاستجابة لحقوق المبعدين والمهجرين والنازحين، وضمان مشاركتهم المتساوية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفق التدابير الضرورية اللازمة من خلال إشراك مجالس المشايخ والأعيان والمكونات الاجتماعية في كل الدوائر الانتخابية