العربية لحقوق الإنسان بليبيا تدين الاعتداء على ضريح زكري المحجوب في صرمان

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها لاستمرار عمليات استهداف الأضرحة والزوايا الصوفية وروادها، مشددة في بيان لها اليوم على ضرورة ملاحقة وضبط الجناة وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.

وجددت المنظمة تأكيدها أن الهجوم الأخير على الزاوية الصوفية بمدينة صرمان، ونبش قبر مؤسس منارة “زكري المحجوب”، والمسجد وكسر مقتنياته والعبث بالمبنى التاريخي الأثري وتخريب المنارة القرآنية التي يزيد عمرها عن سبعمئة وخمسين سنة، ما هو إلا حلقة من مخطط إرهابي يستهدف الطرق الصوفية في ليبيا، كما أنه استكمال لتفجير المساجد الصوفية واستهداف مشايخها والجر بهم إلى الصراعات السياسية.

كما أشارت المنظمة إلى أن مصادر مطلعة تؤكد أن المجموعة المهاجمة جاءت لعين المكان بسيارات تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

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