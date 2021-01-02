الرقابة على الأغذية والأدوية تضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك في زليتن

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – مكتب زليتن – قيامه بجولة تفتيشية على محال تخزين اللحوم وأماكن ذبحها، وذلك رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي زليتن.

وبحسب منشور للرقابة على الأغذية والأدوية بموقع “فيسبوك”، أوضح أنه تم خلال الجولة ضبط محال ليس لديها شهادات صحية للعمال، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وعدم ارتداء الزي المخصص للعمل.

وذكر المنشور أنه تم خلال الجولة ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، وعدم توفر الاشتراطات الصحية داخل أماكن الذبح.

وأوضح المنشور أنه تم غلق أماكن الذبح وبعض المبردات من قبل أعضاء جهاز الحرس البلدي، ومصادرة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، واتخاد الإجراءات القانونية والضبطية اللازمة حيال المخالفين.