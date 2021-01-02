السراج يصدر قرار بإلغاء عطلة السبت

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي قراراً اليوم السبت باعتبار السبت من كل أسبوع يوم دراسة وعمل عادي للعاملين بوزارة التعليم خلال العام الدراسي 2020-2021م.

وأشار السراج في قراره رقم 962 لسنة 2020م إلى أنه يجوز لوزير التعليم بحكومة الوفاق محمد العماري استثناء بعض الفئات من العمل.

ومن شأن قرار السراج حرمان العاملين في وزارة التعليم من يوم راحة أسبوعي والعمل خلاله بنفس الأجر السابق دون أي زيادة.

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وكان رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، قد وافق على مقترح وزارة التعليم في التاسع من أكتوبر من العام الماضي، بإلغاء عطلة “يوم السبت” الأسبوعية، لتكون يوما دراسيا عاديا في مختلف المؤسسات التعليمية.

أتى ذلك، خلال اجتماع ، عقده الثني مع وزير التعليم بالحكومة، الدكتور فوزي بومريز، لمناقشة أوضاع التعليم، وسير العملية التعليمية بالجامعات والمعاهد العليا.

وأكد الثني، على ضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المعتمدة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية والموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك في مختلف الجامعات والمعاهد العليا عقب قرار استئناف الدراسة.