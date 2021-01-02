مثنيا على الدور التركي بليبيا.. عبدالعزيز يقترح تسمية عقبة بن نافع “الوطية” على اسم السلطان عبدالحميد

أثنى عضو المؤتمر العام السابق محمود عبد العزيز، على تحركات تركيا الأخيرة في ليبيا، حيث اعتبر أن من يخطىء بحق تركيا – من خلال وسائل الإعلام – يملك فيها عقارات بالملايين، وفق مزاعمه.

واقترح عبدالعزيز، أن تُسمى قاعدة عقبة بن نافع (الوطية ) على اسم السلطان التركي عبدالحميد الثاني، نظراً لأنه تم تحريرها بمساعدة الأتراك، وفق مزاعمه، معلناً عن الاستعداد لجعل القاعدة، كأكاديمية للطيران.

وعلّق عبدالعزيز، على خطاب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حين أكد تمسكه برئاسة الدولة، متسائلاً : ” هل هذا المنطقة يبني دولة شيوخ النجع؟، وفق تعبيره، مؤكداَ أن صالح يريد أن يلعب على الأتراك، بحد قوله.

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