عقد بفندق دار السلام، اليوم السبت، اجتماع موسع بين جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة ومركز طبرق الطبي، بدعوة رسمية من الدكتور فرج عبدالله الجالي، مدير عام مركز طبرق الطبي، لجهاز الإمداد لوضع خطة عمل للأقسام الطبية في العام 2021.

وأثنى الجالي على دور جهاز الامداد الطبي في 2020، ضمن دورهم الفعال في توفير مستلزمات الجراحات التخصصية، والأدوية لأغلب التخصصات الطبية بالمركز وتسيير إجراء ورش عمل كبيرة فى جراحات طبية مختلفة.

وبدأ مدير إدارة الصيدلة بالمركز، الدكتور ناصر الدارة، الاجتماع بالترحيب بالضيوف من جهاز الامداد الطبي، على تلبية الدعوة.

فيما ضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، د. احمد بورتيمة مفتاح، ونائب رئيس مجلس إدارة الجهاز د. عبدالحميد بوزيد التختاش، ومدير إدارة المخازن الطبية بالجهاز د. ناصر الشريف، ومدير إدارة المعدات الطبية بالجهاز م. جمال خليفة المقاني، ورئيس قسم التوزبع بالجهاز سالم إمحمد الفيتوري، ومدير مكتب مدير الجهاز محمد سليمان الطرابلسي.

وكان من ضمن الحضور مدراء الأدارات ورؤساء الأقسام الطبية بمركز طبرق الطبي ، وفي الختام تم تسليم درع العطاء لجهاز الامداد الطبي على دعمه طيلة عام 2020 .

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