باشاغا يؤكد ضرورة الاهتمام بالغابات والحدائق بالبلاد

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا على ضرورة الاهتمام بالغابات والمتنزهات والحدائق بالدولة الليبية من خلال نشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع من أجل الحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذه الغابات والمتنزهات والحدائق وقطع أشجارها أو إتلافها، لأنها ملك لكافة أبناء الشعب الليبي والمحافظة عليها واجب وطني

وأضاف باشاغا خلال مشاركته في الحملة الوطنية للتشجير بمتنزه النقازة تحت شعار “شاركوا” والتي يشرف عليها جهاز الشرطة الزراعية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية أن هذه الحملة تأتي من منطلق الحرص والحفاظ على إعادة إحياء الغابات والحدائق والمتنزهات وللمحافظة على التوازن البيئي مؤكداً على ضرورة تقديم كافة الدعم لمثل هذه الحملات للحفاظ على كافة المتنزهات وإعادة إحياءها.

وغرس باشاغا أول شتلة لانطلاق هذه الحملة الوطنية التي شارك فيها وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ووزير المواصلات ورئيس جهاز الشرطة الزراعية ومسؤول ملف مكافحة الإرهاب بالمجلس الرئاسي ومنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر وعدد من منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وموظفين وأعضاء من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وحركة الكشاف والمرشدات.

وأشارت الوزارة إلى أن بداية الحملة ستكون من منتزه النقازة وستستمر بكافة الغابات والحدائق والمتنزهات لإعادة إحياءها بعد أن تم إهمالها خلال السنوات الماضية وسيتولى جهاز الشرطة الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الاشراف على هذه الحملة وتقديم كل الدعم لها.