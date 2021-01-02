“الإمداد الطبي” بالحكومة الليبية و”طبرق الطبي” يناقشان وضع خطة عمل للأقسام في عام 2021

اجتمع أعضاء جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية، وممثلين عن مركز طبرق الطبي، بدعوة رسمية من الدكتور فرج عبدالله الجالي مدير عام مركز طبرق الطبي لجهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية، وذلك لوضع خطة عمل للأقسام الطبية في عام 2021.

وخلال الاجتماع أثنى “الجالي” على دور جهاز الإمداد الطبي في عام 2020 الفعال سواء في توفير مستلزمات الجراحات التخصصية والأدوية لأغلب التخصصات الطبية بالمركز، أو سير إجراء ورش عمل كبيرة فى جراحات طبية مختلفة .

وأكد الدكتور ناصر الداره مدير إدارة الصيدلة بالمركز ترحيبه بضيوف جهاز الإمداد الطبي وشكرهم على تلبية الدعوة.

حضر الاجتماع د. أحمد بورتيمة مفتاح رئيس مجلس ادارة جهاز الامداد الطبي، ود.عبدالحميد بوزيد التختاش نائب رئيس مجلس ادارة ، ود. ناصر الشريف مدير ادارة المخازن الطبية بالجهاز ، وم. جمال خليفة المقاني مدير ادارة المعدات الطبية بالجهاز ، وسالم امحمد الفيتوري رئيس قسم التوزبع بالجهاز، ومحمد سليمان الطرابلسي مدير مكتب مدير الجهاز.

وحضر أيضا الاجتماع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الطبية بمركز طبرق الطبي، وفي الختام تم تسليم درع العطاء لجهاز الإمداد الطبي على دعمه طيلة عام 2020 .