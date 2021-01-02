الشهيبي: المسارات السياسية أثبتت عدم قدرتها على إيجاد حل

قال رئيس المؤسسة الليبية للدراسات عثمان الشهيبي أن الحكومة التركية تسعى الى استخدام أطراف محلية نافذة والعزف على الوتر الاقتصادي والاجتماعي واستخدام الخطة الثانية من برامج المخابرات التركية في الدولة الليبية بإبراز تلك الشخصيات النافذة على انها الحل وتلميعها على حساب شخصيات اخرى فاعلة.

ووصف الشهيبي في تصريح خص به بوابة افريقيا الاخبارية المسارات السياسية بالفشل قائلا “إن المسارات السياسية أثبتت عدم قدرتها على إيجاد حل سياسي صحيح وسليم طيلة الفترة الماضية و في ظل وجود قوات تركية وأطراف دولية تسعى و تحاول اللعب على الوترين الاجتماعي والاقتصادي بشكل حثيث لإضعاف القدرة على الحل السياسي وإبراز شخصيات وتلميعها.

واضاف الشهيبي قائلا ” يتوجب على المواطن الليبي أن يكون مدركا فالمرحلة هي مرحلة صراع كبير و ونحن امام خطر إغراقنا في أزمة قد تكون اقتصادية قادمة خاصة وأن قرارات المصرف المركزي طرابلس تعتبر قانونا باطلة و كل اجتماعاته غير قانونية وفقا للقانون وقرار مجلس النواب بتعيين محافظ جديد ” وانتقد الشهيبي قبول المحافظ على الحبري الاجتماع مع الصديق الكبير وهو يعلم تماما ان وجوده في منصبه غير قانوني وبالتالي القرارات باطلة.

وواصل الشهيبي قائلا ” نحن نرصد الرضا لدى بعض الأطراف ويجب أن يكون المواطنون على قدر المسئولية في الانتخابات التي تحدثت عنها الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

ورأى الشهيبي أن الامم المتحدة تسير على خط واحد وليس على خطوط متوازية وفق تعبيره قائلا “ان الامم المتحدة تستخدم أطراف كانت قد تعاونت معها في السابق وتحاول ايضا اثبات قدرتها على حل المسألة في ايام معدودة وتضع تواريخ هي القادرة على إنجازها أكثر من وجود البرلمان السلطة الشرعية والحكومة و يبدو ان هناك اصرار على ان تنتهي المرحلة ويكون السراج هو الحل.