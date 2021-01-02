91 إصابة بـ«كورونا» في طبرق خلال شهرين

أحصى فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق 91 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 42 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الوباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لـ200 عينة، حيث تبين سلبية 109 عينات، وإيجابية 91 عينة، وتوزعت الحالات بالنسبة للعمر بواقع 35 حالة متوسطة العمر من 20 إلى 50 سنة، و56 حالة أكبر من 50 سنة، حسب بيان منشور على صفحة مركز طبرق الطبي على موقع «فيسبوك».

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وتوزعت حالات فيروس «كورونا» خلال الشهرين بالنسبة للجنس بواقع 49 ذكر و42 أنثى.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» منذ تسجيل أو حالة في طبرق إل بتايخ 23 يوليو الماضي حتى 31 ديسمبر 325 حالة بينها 40 حالة نشطة و235 حالة شفاء و50 حالة وفاة.

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