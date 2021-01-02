مصرف الوحدة: العمل داخلي الأحد والإثنين لإتمام إقفال وترحيل السنة المالية

أعلنت إدارة الفروع لمصرف الوحدة الإسلامي، عن اقتصار العمل خلال اليومين المقبلين (الأحد والإثنين) على العمل الداخلي بجميع فروع ووكالات المصرف.

وقال مصرف الوحدة في بيان اليوم، إن العمل خلال يومي الأحد والإثنين، سيكون عملا داخليا بجميع فروع ووكالات المصرف لإتمام إقفال وترحيل السنة المالية المنتهية 2020 بالمنظومة المصرفية .

وفي منتصف يوليو الماضي، بحثت إدارة مصرف الوحدة بطبرق مع المجلس التسييري للبلدية وعضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم، إمكانية فتح نظام المرابحة الإسلامية في كافة الجوانب.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا