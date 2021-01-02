عمل “الوفاق” بصدد إحالة الدفعة العاشرة من فائض الملاكات الوظيفية لوزارة المالية

أعلن مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات الوظيفية بوزارة العمل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، ناصر بربه أنه بصدد تجهيز الدفعة (10) من فائض الملاكات الوظيفية لإحالتها إلى وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأكد بربه، أنه تم خلال العام المنصرم تجهيز شهادات الدفع الأخير لــ 1439 ضمن الدفعة الخامسة، وشهائد الدفع الأخير لعدد 2037 صمن المجموعات السادسة والسابعة والثامنة، موضحاً أن الدفعة التاسعة أحيلت للجنة الدائمة لترشيد المرتبات بــ 1350.

كما أوضح بربه أنه تم تسوية إجراءات 1350 حالة كمتقاعدين أحيلت لصندوق الضمان الاجتماعي و 23 حالة وفاة، إضافة إلى إحالة إجراءات 600 موظف ممن لديهم مستحقات سابقة للجنة ترشيد المرتبات و 146 حالة بدل إجازة.

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