استنفار أمني “غير مسبوق” في بنغازي (فيديو)

شهدت مدينة بنغازي استنفارا أمنيا وصف بالكبير والمهيب، شاركت فيه القوة العمومية البشرية والقوة العمومية للآليات.

وقالت مديرية أمن بنغازي، في بيان، إن الجمع العام لكل مكونات المديرية التأم في آخر ساعات عام 2020 امتد إلى أول ساعات 2021 وحتى مطلع الفجر.

وامتد الاستنفار في مختلف شوارع وميادين ومداخل ومخارج المدينة، وبحسب البيان فإن “هذا العمل العالي القيمة من النواحي الأمنية لم يسبق له مثيل على الإطلاق منذ تأسيس مديريات الأمن.

وأشارت المديرية، إلى أن الاستنفار كان “مبهرا ومهيبا”، وسيسهم وبقوة في “مد جسور الثقة والتعاون المثمر بين رجال الأمن والشُرطة وبين المواطن”.

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