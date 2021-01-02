ورشة عمل حول الآثار السلبية لكورونا وطرق مواجهته في بني وليد

أقيمت ورشة عمل بعنوان “الآثار السلبية لجائحة كورونا وطرق مواجهتها”، في مدينة بني وليد، بمشاركة مجموعة من الأطباء.

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