بسواعد وطنية.. «الواحة للنفط» تعلن استبدال خط «4 إنش» قرب حقل السماح

أعلنت شركة الواحة للنفط، عن الانتهاء من أعمال تحوير واستبدال خط (4 إنش)، المتهالك بعد حدوث خلل مفاجئ بمحطة (البلاط) التي تبعد 10 كيلومتر عن حقل السماح للبئر(VV1) .

وقالت الشركة أن كوادرها الهندسية والفنية بحقل السماح، تحت إشراف مباشر من قسم الإنشاءات الحقلية، بالتعاون مع قسم الإنتاج، نجحوا يوم الأربعاء الماضي، في الانتهاء من أعمال تحوير واستبدال خط (4 إنش).

وبحسب بيان للشركة، استمر العمل لمدة أسبوع كامل بسواعد وطنية حيث تم فيه العمل والحفر بجهود مضاعفة، وبشكل يدوي حتى مسافة 97 متراً، وتغيير الخط بالكامل وتركيب خط حديث، وإتمام الاختبارات والتشغيل الكامل للخط وعودته للعمل مجددا دون أي تأثيرات سلبية علي سير العمليات الإنتاجية.

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تمت مع المراعاة التامة للتعليمات الواردة بالخطة الاحترازية لمجابهة كوفيد 19، واشتراطات السلامة المهنية.

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