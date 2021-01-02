جلسة حوارية لمناقشة أوضاع نازحي “مرزق” في “سبها”

أُقيمت في مدينة “سبها، جلسة حوارية؛ لمناقشة أوضاع المهجّرين والنازحين، ضمّت أعضاءً عن المجلس البلدي وعددًا من المشايخ والأعيان.

ونُظِّمت الجلسة من قبل منظمة “سما للتنمية والسلام”، “مرزق”، وجمعت بين أعضاء المجلس التسييري بـ”مرزق”، والمجلس الاجتماعي، والحكماء، ولفيف من ناشطي المجتمع المدني من نازحي “مرزق” في المدينة.

وشهدت الجلسة، التي حضرتها نخبة من شباب ونساء مدينة “مرزق”، مناقشة عدد من القضايا؛ أبرزها التغيرات المحلية تجاه قضية “مرزق” والمبادرات الاجتماعية.

كلمات وتوصيات؛ خرج بها الحاضرون من الجلسة، على أمل تنفيذها في الواقع، بما يساهم في تجاوز المعوقات التي تُواجه مهجّري المدينة، إضافة إلى الجهود الاجتماعية.

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