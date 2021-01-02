ضبط أدوية متهالكة ومنتهية الصلاحية بعدة صيدليات بدرنة

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع درنة، اليوم السبت، ضبط أدوية متهالكة ومنتهية الصلاحية بعدة صيدليات.

وأوضح المركز، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المفتشين بقسم الرقابة الداخلية وبرفقة الجهات الضبطية قاموا بزيارة ميدانية تفتيشية استهدفت الصيدليات بالمدينة ولقد تم ملاحظة أن دواء مرضى السكر موجود في حافظة مليئة بالماء، وتوجد حقن متكسرة ومتسرب محتواها، معلناً أنه تم إعداد تقارير مفصلة بالخصوص وإحالتها للجهات الضبطية ذات الاختصاص.

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