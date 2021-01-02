أولى خطوات التقسيم .. إرسال مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أثارت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، مخاوف المحللين و الخبراء بشأن تأثير مثل هذه الدعوة على وحدة التراب الليبي .

محللون اعتبروا أنَّ هذه الدعوة بمثابة خطوة أولى لتنفيذ “خارطة الطريق العسكرية” في الشرق الأوسط من بوابة ليبيا ، بالاتفاق بين الولايات المتحدة و حلفاءها، وذلك بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار والفوضى تمتد من ليبيا و سوريا و لبنان وفلسطين و صولا إلى العراق والخليج، وحتى أفغانستان.

و أكد المحللون أنَّ مشروع التقسيم الأمريكي في الشرق الأوسط وليس في ليبيا في فقط هو مشروع قديم جديد، مذكِّرًين أنَّ ليبيا كانت تحت الوصاية ومقسمة إلى ثلاثة أقاليم بعد الاحتلال الإيطالي.

و أشار المحللون إلى أنَّ الوضع الراهن يشهد تنازعًا بين حكومتين والجيش وعدة ميليشيات، متحدثًين عن الدور الذي تلعبه أطراف إقليمية ودولية يحول دون تأسيس دولة ليبية قوية، منوِّهًين بأنَّ الولايات المتحدة باتت تعلن عن وجود عسكري لها وكذا فعلت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا.

و أضاف المحللون أن تقسيم ليبيا قائم بالفعل عمليًّا، لافتين إلى أن العراق قسم إلى ثلاث دول، سنية وشيعية وكردية، وسوريا على طريق التقسيم إلى خمس دويلات، وليبيا مرشحة لأن تكون ثلاثة دول.

و أعتبر المحللون أن الحديث عن تقسيم دول عربية إلى دويلات صغيرة ليس جديدًا، بل تعلَّق أكثر بمصطلح أمريكي “الشرق الأوسط الجديد”، الذي تسوِّق له واشنطن منذ 2006، حيث أطلقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة جونداليزا رايس وهي في زيارةٍ إلى تل أبيب، وذلك تزامنًا مع الحصار الإسرائيلي للبنان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24