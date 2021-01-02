اختفاء مدير مكتب الإعلام بـ«الرقابة الإدارية».. وتقارير: محاولة لمنع فضح الفاسدين 

أوقفت مجموعة مجهولة الهوية عماد المزوغي مدير مكتب الإعلام بهيئة الرقابة الادارية ورئيس تحرير صحيفة «عيون رقابية»، حيث فقد الاتصال به منذ عدة أيام.

وأكدت عدة روايات وفق شهود عيان، أن «المزوغي» تم إيقافه من قبل مجموعة في الطريق العام، لكن لم تفصح أي جهة رسمية أو غيرها عن ملابسات القصة وأسبابها.

فيما تحدثت بعض الروايات، وفق تقارير قدمت لمنظمات حقوقية منها المنظمة النرويجية للعدالة والتمنية عن أن سبب اختفاء «المزوغي» هو أنه محاولة إيقاف عملية فضح بعض الأشخاص المتورطين في قضايا فساد التي كان ينوي الإفصاح عنها.