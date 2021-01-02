إجمالي إصابات كورونا بلغ 4551 حالة بسوق الجمعة

أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة، السبت، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلدية بلغ 4551 حالة حتى الخميس الماضي.

وقالت الغرفة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 79 حالة، مبينة أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 81 حالة والحالات النشطة بلغت 225 حالة وتماثل 4245 حالة للشفاء.

وتابعت الغرفة أن فريق الاستجابة السريعة بالبلدية لم يعد يتحصل على أعداد كافية من المسحات خلال الأسابيع الماضية وخصوصًا الأسبوع الأخير والتي توفرها وزارة الصحة من خلال إحدى الجهات التابعة لها، لافتة إلى أن الفريق قد توقف عن أخذ العينات منذ 3 أيام لعدم توفر المسحات .

ولفتت الغرفة إلى أن انخفاض نسبة العينات الموجبة من إجمالي العينات خلال الأسبوع الأخير واستقراره منذ عدة أسابيع يعتبر مؤشرا على استقرار وربما تحسن الوضع الوبائي بالبلدية الأمر الذي يتماشى مع الوضع في عموم طرابلس وليبيا إجمالا .

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