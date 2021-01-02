النجار: عدم التزام بعض المواطنين يفاقم الوضع الوبائي

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، في إحاطته حول الوضع الوبائي في ليبيا، إن المواطن يسهم في تفاقم الوضع الوبائي نتيجة عدم التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة من تباعد وارتداء للكمامات ومنع التجمعات، مؤكدا على أهمية التوعية المجتمعية وتثقيف المواطن وتعليمه وإحاطته بأهمية طرق الوقاية.

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