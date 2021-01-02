مختارو المحلات يضعون مشاكل كاباو على طاولة المجلس البلدي

عُقد في قاعة المجلس البلدي كاباو، اجتماعا ضم عميد البلدية مراد مخلوف، وأعضاء المجلس البلدي، ووكيل البلدية زهير شريحة، إضافة إلى أعضاء مختاري المحلات في البلدية.

وأدى مختارو المحلات القسم القانوني امام عميد بلدية كاباو ووكيل البلدية وأعضاء المجلس البلدي، ثم عقد الجميع اجتماعا لمناقشة المصاعب والعراقيل التي تواجه مختاري المحلات، وكل المشاكل التي تخص وتهم المواطن في البلدية.

وتجاوب عميد بلدية كاباو مع جميع مختاري المحلات لحل كل مشاكلهم حسب كل منطقة، وأيضا شدد العميد على ضرورة أن يعمل المجلس البلدي مع مختاري المحلات كجسم واحد لصالح الوطن والمواطن.

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