حملة “مزال فينا خير” في قراقرة تُعلي شأن العمل الإنساني

التعريف بأهمية مساعدة الآخرين بادرة طيبة سعت إليها فاطمة الفيلاني صحبة شباب محلة قراقرة، في أوباري، عبر إطلاق حملة “مزال فينا خير”، بمشاركة المهتمين بالجانب الإنساني بهدف حث الجميع على جمع التبرعات كلا حسب تواجده داخل مكان سكانه أو خارجه.

ولاقت المبادرة إعجاب المشاركين، الذين تفاعلوا معها بشكل إيجابي، من خلال تقديم الدعم للحملة وتذليل الصعوبات أمام الشباب، دون أن تتعثر خطواتهم الأولى وطموحهم المستقبلي، للوصول بالفكرة على نطاق واسع في مدن الجنوب.

وكان تفعيل البادرة على أرض الواقع سريعاً جداً، حيث تجولت فاطمة صحبة زملائها من الشباب بين شوارع قراقرة، ووزعوا المطويات وقارورات بلاستيكية على المحلات التجارية بهدف التعريف بالحملة وجمع التبرعات لتكون سببا في رفع المحن عن الفقراء والمستضعفين.

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