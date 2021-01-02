صندوق الاستقرار يعيد تأهيل مدرسة سالم الشرافي في سرت

أعاد صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تأهيل مدرسة سالم الشرافي في مدينة سرت، والتي تضررت مرتين بسبب المعارك في عامي 2011، 2016.

وستتيح أعمال الصيانة التي تأتي ضمن مشروعات الصندوق القائمة على خدمة المجتمعات فرصة حصول 650 فتى وفتاة الآن على تعليم أفضل في بيئة مناسبة وصحية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الصندوق بدعم التعليم من خلال صيانة المدارس في مدينة سرت، إذ سبق وقام بترميم مدرسة شهداء تاقرفت التي وفرت ظروف تعليم أفضل لـ500 طالب وطالبة.

كما قام الصندوق بدعم السلطات المحلية عبر تقديمه شاحنات وصناديق قمامة بما يسهم بالحفاظ على نظافة المدينة ووقف انتشار الأوبئة.

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