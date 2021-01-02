الظواهر الهدامة بأمن الزاوية : ننبش القبور لمحاربة الشرك والسحر وهدفنا الجهاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال جهاز مكافحة الظواهر الهدامة التابع لمديرية أمن الزاوية بحكومة الوفاق، أن ما يقومون به من نبش القبور نصرة الحق وردع الباطل وجهاد في سبيل الله، حسب وصفه .

الجهاز أوضح – في بيان له تابعته وكالة أخبار ليبيا 24 – أن ليس لديهم أي توجهات سياسية وأن توجهنا للخير والتوحيد ومحاربة الشر والشرك وليس لديهم تعصبات دينية أو نزعات قبلية أو جهوية ولا يتعبون اي حزب أو جماعة.

ورد الجهاز عن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عنهم، قائلين : “نحن رجال أمن كلفنا لحماية المواطن وأنتم قولو عنا ما شئتم، ونحن تنادينا لاحقاق الحق والوصول إلى دولة العدل والقانون التي نطمح لها، وأن تكون شيعتنا هي القرءان الكريم وسنة النبي الأمين (عليه الصلاة والسلام) وسنكمل الطريق التي بدأها الرجال قبلنا بإذن : ونقول لكل من تسوّل له نفسه المساس بسمعة هذه الوحدة وعملها التي تقوم به بأنكم والله وتالله وبالله لن تفلحو وخبتم وخاب مسعاكم وعاملكم الله بعدله)، حسب البيان .

وأكد الجهاز استمرارهم في عملهم لنصرة الحق وردع الباطل ولن نتهاون في محاربة السحر والشرك وسننصر بإذن الله كل مظلوم ونأخذ على يد الظالم حتى يعم الأمن والأمان والخير كافة ربوع الوطن.