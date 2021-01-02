نقابات وتنسيقات معلمي ليبيا: سنلجأ للتصعيد ضد “الرئاسي” لفساده وجرائمه ضد التعليم

عبرت مجموعة من نقابات وتنسيقات المعلمين، عن رفضها لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين والعاملين بوزارة التعليم وجعلها كيوم عمل رسمي، معتبرين أنه قرار معتمد على سرقة اعتمادات رعاة الربا والسوق السوداء والفساد والفاسدين وغير قانوني لأنه مخالف لقانون العطلات الصادرمن جهة تشريعية وهي البرلمان.

وأكدت المجموعة، أنها ستطعن في القرار بالقضاء الإداري، معتبرين أن المجلس ألغى عطلة السبت حتى تنجح جريمته في نشر وباء كورونا بين الليبيين، فبينما أوقفت أغلب دول العالم الدراسة خوفاً على معلميها وطلابهم وحتى لا تكون المدارس بؤرة لنشر الوباء بين مجتمعاتهم، يصدر “الرئاسي” هذا القرار.

ولفتت المجموعة، إلى أن حكومة الوفاق غير المعتمدة فاجأت المعلمين بمكافاة مُجزية نظير عملهم، وهي إلغاء إجازة يوم السبت ليصبح يوم عمل اعتيادي للمعلمين بوزارة التعليم التابعة لها، أما باقى الوزارت والمؤسسات الحكومية التابعة له إجازة.

وقالت المجموعة أنه بدلاً من أن يسارع ” الرئاسي ” ويصدر قراراً بمنح مكافأة مالية للمعلمين نظير عملهم يوم السبت وهو عطلة رسمية يصدر قرار بإلغاء الإجازة لهم دون أي ضوابط أو شروط، فالمعلم في نظرهم يتقاضى ما يكفيه لهذا لا يستحق أكثر، وفي نفس الوقت يتغاضى أعضاء ” الرئاسي ” الذيه وصفوه بالفاسد عن مطالب المعلمين وهو على علم بها منذ سنوات.

وأكدت المجموعة، أنها ستلجأ إلى التصعيد ضد ما يفعله أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة من جرائم في حق التعليم الليبي منذ سنة 2016 وتكريم الفاسدين بوزارة التعليم الذين أهلكوا التعليم الليبي بفسادهم مثلما أهكلوا كل شيء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24