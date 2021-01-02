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علي السباعي: كل المطالبات والتحشيدات في برقة ظاهرها لها وباطنها لـ«حفتر»

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب:” كل المطالبات والتحشيدات والملتقيات والبيانات التي تخرج من برقة اليوم، ظاهرها لصالح برقة، وحقيقتها ليست كذلك”، على حد زعمه.

وأضاف علي السباعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” شعار حقوق برقة يُرفع اليوم في برقة ليستفيد منه “حفتر”- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- وأبناؤه ودول الشر من وراءهم، أما أبناء برقة فليس لهم إلا القتل، والبتر، وترميل النساء، وتيتيم الأطفال، والبؤس، والجوع،  والفقر، والخوف”، على حد تعبيره.

وتابع:” هذا الواقع يحتاج إلى تفكير من خارج الصندوق لإصلاحه والتعامل معه، يجب أن يتولى أبناء برقة الوطنيين زمام المبادرة لتحريرها من الداء الذي أصابها، ويستعينوا بإخوانهم، غربا وجنوبا، لدعمهم” على حد قوله.

وادعى:” كل استحقاق تناله برقة اليوم، في الرئاسي أو الحكومة أو مجلس النواب أو البنك المركزي..إلخ، فهو لـ”حفتر” وأبنائه ودوائر الفرجان ودول الشر من ورائهم، ولن تستفيد منه لا برقة ولا ليبيا إطلاقا”.

وزعم:” هذه المهاترات والمهازل التي نراها، والتي يتزعمها ما يُعرف بشيوخ القبائل ضررها على برقة كضرر” علي التكبالي” على طرابلس”.

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التحشيدات المطالبات باطنها برقة حفتر ظاهرها علي السباعي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يا سيد الساباعي ما عرف علي قبائل برقه هو الالتفاف خلف من يروا فيه أنه أبن برقه الذي سيوحد البلاد تحت رايه واحده وسبق للاجداد وان وقفوا مع عمر المختار ولم يقولوا له انت قبيلتك اصغر القبائل عددا قياسا بقبائل الحرابه والعواقير ولكن الحال في الغرب الليبي اختلف قديما وحديثا من حيث الاتفاق علي رمز واحد ففي ايام الغزو الايطالي لليبيا قبائل الشرق توحدت تحت رايه واحده وأعلنت الجهاد ولم يتنازعوا في برقه علي من يكون القائد بعكس القبائل في الغرب الليبي فقد كانوا فصائل جهاديه عده وتحاربوا فيما بينهم ففشلوا وذهبت ريحهم ولم يلقنوا العدو الغازي الدرس الذي يستحقه

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