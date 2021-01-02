الغارديان: سياسات أردوغان العدوانية في ليبيا هدفها صرف انتباه شعبه عن مشاكل تركيا الداخلية

ليبيا – استشرف تقرير تحليلي مستقبل 12 زعيما من بينهم زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والصين وتركيا وكيفية تعاملهم وفقا لشهر مطابق لهم في هذا العام.

التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وتابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد تطرق إلى مستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سيحتفل في فبراير المقبل ببلوغه سن الـ67 والذكرى الـ20 لتأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم للبلاد.

وأضاف التقرير أن أردوغان يمثل نموذجا للرجل المنتخب من شعبه إلا أنه يمثل محور الصراع مع القوى الإصلاحية الراغبة بالديموقراطية المعارضة لسياسته الخارجية العدوانية لا سيما في ليبيا إذ تهدف هذه السياسة إثارة المشاعر القومية والوطنية وصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.

وتوقع التقرير استمرار التدخل التركي في ليبيا ومساهمة رحيل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن المشهد الدولي ووصول الرئيس المنتخب جو بايدن للسلطة في الـ20 من يناير الجاري في تشجيع أردوغان على إصلاح علاقاته مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ترجمة المرصد – خاص

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