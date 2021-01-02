ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

02 January, 2021

أعلن مسؤول روسي، السبت، تحرير 4 مواطنيين روس اختطفوا في العاصمة الليبية طرابلس ،وقال عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكفيتش، أن بلاده تمكنت من تحرير 4 مواطنين روس كانوا مختطفين في ليبيا

و أكد مالكفيتش بحسب وكالة نوفوستي الروسية، إن “طائرة تقل مجموعة من المواطنين الروس المحررين في ليبيا، تتجه حاليا إلى موسكو”.

وأعرب مالكفيتش عن شكره، لنائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية ميخائيل بوغدانوف، الذي “نظم هذه العملية وقادها بالفعل”.

واختتم بقول :”أنا متأكد من أن بوغدانوف سيدخل في تاريخ الدبلوماسية الروسية، كشخص كرس نفسه بالكامل لإنقاذ الناس”.

وفي وقت سابق، تمكنت السلطات الروسية من تحرير مواطنين روس كانوا معتقلين، في طرابلس وهما “مكسيم شوغالي” و”سامر سويفان” بعد اعتقالهم منذ مايو/ أيار 2019 بدعوى محاولتهم التأثير على الانتخابات المقبلة، وهو ما نفاه الجانب الروسي تماما.