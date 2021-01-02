“الواحة للنفط”: الانتهاء من استبدال وصيانة خط نفطي بعد خلل مفاجئ

أعلنت شركة الواحة للنفط، نجاح الكوادر الهندسية والفنية بحقل السماح تحت إشراف مباشر من قسم الإنشاءات الحقلية بالتعاون مع قسم الإنتاج من الانتهاء من أعمال تحوير واستبدال خط (4 إنش) المتهالك بعد حدوث خلل مفاجئ بمحطة( البلاط ) التي تبعد 10 كيلومتر عن حقل السماح للبئر(VV1).

وبحسب إيجاز صحفي للشركة، استمر العمل لمدة أسبوع كامل، حيث تم فيه العمل والحفر بجهود مضاعفة وبشكل يدوي حتى مسافة 97 متر وتغيير الخط بالكامل وتركيب خط حديث مكانها وإتمام الاختبارات والتشغيل الكامل للخط وعودته للعمل مجددا بدون أي تأثيرات سلبية علي سير العمليات الإنتاجية ، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تمت مع المراعاة التامة للتعليمات الواردة بالخطة الاحترازية لمجابهة كوفيد 19 واشتراطات السلامة المهنية .