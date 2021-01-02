باشاغا يشارك في الحملة الوطنية للتشجير بمتنزه النقازة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شارك وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا في الحملة الوطنية للتشجير بمتنزه النقازة تحت شعار “شاركوا” التي يشرف عليها جهاز الشرطة الزراعية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

باشاغا أكد بمناسبة انطلاق الحملة ضرورة الاهتمام بالغابات والمتنزهات والحدائق بالدولة من خلال نشر الوعي وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها وقطع أشجارها أو إتلافها لأنها ملك لكافة أبناء الشعب الليبي والمحافظة عليها واجب وطني على الجميع .

واعتبر أن الحملة تأتي من منطلق الحرص والحفاظ على إعادة إحياء الغابات والحدائق والمتنزهات، وللمحافظة على التوازن البيئي، لافتا إلى ضرورة تقديم الدعم لمثل هذه الحملات للحفاظ على جميع المتنزهات وإعادة إحيائها.

وشارك في إطلاق الحملة وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ووزير المواصلات ورئيس جهاز الشرطة الزراعية، ومسؤول ملف مكافحة الإرهاب بالمجلس الرئاسي ومنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر وعدد من منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وموظفين وأعضاء من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وحركة الكشاف والمرشدات.

وحسب بيان لداخلية الوفاق ستستمر الحملة في كافة الغابات والحدائق والمتنزهات لإعادة إحيائها بعدما تم إهمالها خلال السنوات الماضية وسيتولى جهاز الشرطة الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الإشراف على هذه الحملة وتقديم كل الدعم لها.