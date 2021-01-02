أهالي مشروع جالو أوجلة يشكون همهم.. ويهددون بالتصعيد

أصدر أهالي منطقة مشروع جالو أوجلة، بيانا خلال وقفة احتجاجية لمطالبة رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني بضرورة إرسال اللجنة المخصصة لبحث احتياجات المنطقة.

وأشار البيان إلى ضرورة فصل المنطقة إداريا عن بلديات جالو وأوجلة ونقل تبعيتها إلى رئاسة الوزراء مباشرة.

وأكد البيان أن منطقة مشروع جالو اوجلة تعاني من نقص في مياه الشرب وتردي التعليم والصحة، كما أن كافة المرافق الحكومية تعتبر مجمدة وبنيتها الأساسية منتهية، وفق البيان.

وذكر البيان أنه في حال لم تتم الاستجابة للمطالب المذكورة، سيتم التصعيد من خلال اعتصام سلمي إلى حين تحقيق المطالب.

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