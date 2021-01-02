ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

02 January, 2021

أكدت مصادر متطابقة مساء اليوم السبت ،اختطاف مدير مكتب الإعلام بهيئة الرقابة الإدارية عماد المزوغي ،اذ اقتادته مجموعة مجهولة الهوية في طرابلس إلى جهة غير معلومة، حيث فقد الاتصال به منذ عدة أيام.

و قالت المصادر ،أن المزوغي تم إيقافه من قبل مجموعة في الطريق العام ،مشيرة أن سبب اختفاء المزوغي هو أنه محاولة إيقاف عملية فضح بعض الأشخاص المتورطين في قضايا فساد ،كان ينوي الإفصاح عنها.

وفي وقت سابق اقتحمت عناصر مسلحة مقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الليبية طرابلس، لإجبار الهيئة على تعيين وكيل جديد تابع لها، ما أدى لتبادل إطلاق النار بين قوات التأمين والمليشيات المهاجمة.