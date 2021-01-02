الجارديان البريطانية: أردوغان يصارع الديموقراطية المعارضة لسياسته الخارجية خاصة فى ليبيا

كشف تقرير تحليلي لصحيفة الجارديان البرطيانية، مستقبل 12 زعيما من بينهم زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والصين وتركيا وكيفية تعاملهم وفقا لشهر مطابق لهم في هذا العام.

وقال التقرير عن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، إنه يمثل نموذجا للرجل المنتخب من شعبه إلا أنه يمثل محور الصراع مع القوى الإصلاحية الراغبة بالديموقراطية المعارضة لسياسته الخارجية العدوانية لا سيما في ليبيا إذ تهدف هذه السياسة إثارة المشاعر القومية والوطنية وصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.

وتوقع التقرير استمرار التدخل التركي في ليبيا ومساهمة رحيل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن المشهد الدولي ووصول الرئيس المنتخب جو بايدن للسلطة في الـ20 من يناير الجاري في تشجيع أردوغان على إصلاح علاقاته مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

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