جلسة حوارية في ترهونة حول دور الإعلام في العملية الانتخابية

نظم مكتب الإدارة الانتخابية ترهونة مسلاتة جلسة حوارية حول دور الإعلام في العملية الانتخابية.

وبينت الإدارة الانتخابية ترهونة مسلاته عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الجلسة الحوارية التي أقيمت بصالة المركز الثقافي ترهونة بحثت تقييم أداء وسائل الإعلام خلال الانتخابات السابقة والتحديات والمشكلات التي واجهتها وسائل الإعلام في التواصل مع المفوضية بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام في إدوار التوعية الانتخابية وتحديد نقاط العلاقة بين المفوضية ووسائل الإعلام والمسؤولية التوعوية على عاتق الطرفين.

وتهدف الجلسة التي حضرها ممثلو وسائل الإعلام ضمن النطاق الجغرافي للمكتب وعدد من الأكاديميين في مجال الإعلام للوصول إلى بحث المشكلات التي تعوق التواصل بين المفوضية ووسائل الإعلام ووضع آلية مستقبلية لحلها والتواصل وتنفيذ الخطط الإعلامية بالإضافة إلى تحديث بيانات الإعلاميين ضمن النطاق الجغرافي للمكتب بهدف العمل معا خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وأوضحت الإدارة الانتخابية ترهونة مسلاته أن تنظيم الجلسة الحوارية يأتي في إطار استعدادات المفوضية العليا للانتخابات لأجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.