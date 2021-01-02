«داخلية الحكومة الليبية» تستعرض تشكيلاتها العسكرية في جمعها السنوي الرابع

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، مساء اليوم السبت، عن تنظيم الجمع السنوي الرابع، اليوم السبت، للإدارة العامة للبحث الجنائي في وزارة الداخلية بمعهد تدريب الشرطة في بنغازي.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، إنه جرى الجمع السنوي للإدارة بكامل فروعها وأقسامها الممتدة من شرق البلاد إلى غربها وجنوبها في عرض مهيب ضم القوة العمومية للإدارة من أعضاء هيئة الشرطة والموظفين، إضافة للآليات والأسلحة أمام السيد مدير الإدارة العقيد صلاح هويدي.
ولفت البيان، إلى أنه تم خلال الجمع الكشف عن الأسلحة والذخائر، والآليات، وتثبيت القوة العمومية الفعلية.
وشارك في مراسم الجمع السنوي مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة العقيد شريف قويدر، ومدير الإدارة العامة للآليات، المساعد للشؤون الأمنية بمديرية أمن بنغازي العقيد محمد الحداد، بحسب البيان.
وجرى خلال مراسم الجمع، تقديم درع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف لدعمه التام للإدارة.
كما تم تقديم درع لأبناء الفريق الراحل ونيس بوخمادة آمر القوات الخاصة بالقوات المسلحة العربية الليبية تتويجا لدوره البطولي في الحرب ضد الإرهاب.
كما منح المدير، لكافة أعضاء الإدارة الذين كانت لهم أعمالا مميزة خلال العام 2020 ميلادي وشهد لهم رؤساؤهم المباشرون بذلك، نوط العمل المميز المعتمد من قبل وزير الداخلية، مؤكدا أن الأمر سيستمر خلال الأعوام القادمة لكل من يقوم بأعمال مميزة تجاه أمن الوطن والمواطن.
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