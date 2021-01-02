«داخلية الحكومة الليبية» تستعرض تشكيلاتها العسكرية في جمعها السنوي الرابع

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، مساء اليوم السبت، عن تنظيم الجمع السنوي الرابع، اليوم السبت، للإدارة العامة للبحث الجنائي في وزارة الداخلية بمعهد تدريب الشرطة في بنغازي.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، إنه جرى الجمع السنوي للإدارة بكامل فروعها وأقسامها الممتدة من شرق البلاد إلى غربها وجنوبها في عرض مهيب ضم القوة العمومية للإدارة من أعضاء هيئة الشرطة والموظفين، إضافة للآليات والأسلحة أمام السيد مدير الإدارة العقيد صلاح هويدي.

ولفت البيان، إلى أنه تم خلال الجمع الكشف عن الأسلحة والذخائر، والآليات، وتثبيت القوة العمومية الفعلية.

وشارك في مراسم الجمع السنوي مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة العقيد شريف قويدر، ومدير الإدارة العامة للآليات، المساعد للشؤون الأمنية بمديرية أمن بنغازي العقيد محمد الحداد، بحسب البيان.

وجرى خلال مراسم الجمع، تقديم درع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف لدعمه التام للإدارة.

كما تم تقديم درع لأبناء الفريق الراحل ونيس بوخمادة آمر القوات الخاصة بالقوات المسلحة العربية الليبية تتويجا لدوره البطولي في الحرب ضد الإرهاب.

كما منح المدير، لكافة أعضاء الإدارة الذين كانت لهم أعمالا مميزة خلال العام 2020 ميلادي وشهد لهم رؤساؤهم المباشرون بذلك، نوط العمل المميز المعتمد من قبل وزير الداخلية، مؤكدا أن الأمر سيستمر خلال الأعوام القادمة لكل من يقوم بأعمال مميزة تجاه أمن الوطن والمواطن.