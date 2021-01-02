الوطنية لحقوق الانسان تدين الاعتداء على الزواية الصوفية بمدينة صرمان

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا ،السبت ،عن استنكارها واستهجانها الشديدين حيال واقعة الاعتداء على الزواية الصوفية بمدينة صرمان، وذلك من قبل مجموعة مسلحة “متشددة”، و تتمتع بشرعية من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني يوم أمس الجمعة.

و استنكرت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،عملية الاعتداء من عبث وتخريب لمحتويات الزاوية ، حيث تم نبش قبر مؤسس المنارة”زكري المحجوب” و المسجد و كسر مقتنياته و العبث بالمبنى التاريخي الأثري و تخريب المنارة القرآنية التي يزيد عمرها عن 750 سنة ، و تؤكد المصادر المطلعة بأن من قاموا بعملية الاعتداء جاءوا لعين المكان بسيارات مسلحة تحمل شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني .

كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا ، عن إدانتها الشديدة حيال الاعتـداء على الأماكن التي تشكّل مكانة روحية خاصة لبعض المواطنين، وتدين مظاهر التفرقة بين الطوائف الدينية والعقائدية المختلفة في البلاد، وتؤكد اللجنة رفضها وإدانتها كافة الدعوات التكفيرية والتحريض والعنف اللفظي والإرهاب الفكري والديني المتطرف الذي يمارس بحق فئات ومكونات المجتمع الليبي، من خلال تكفير مكونات اجتماعية وشرائح المثقفين والأدباء والصحفيين في المجتمع من قبل تيار ديني متطرف ومتشدد يمثل خطر على جميع فئات ومكونات المجتمع .

و أكدت اللجنة ، على أن هذه الزوايا والمساجد العتيقة ارث تاريخي وحضاري يجب الحفاظ عليها لا تهديمه لإغراض أيديولوجية أو انتقامية ليس لها علاقة بالدين والحضارة، وبناء الدولة الحديثة ، وليست من أخلاق وآداب ديننا الإسلامي الحنيف ، ولا من توجيهات أوليا الأمر .

و جدّدت اللجنة ، تأكيدها على أن الهجوم الأخير ما هو إلا حلقة من حلقات مخطط إرهابي متطرف يستهدف الطرق الصوفية في ليبيا ،كما أنه إستكمال لتفجير المساجد وزويا الصوفية واستهداف مشائخها والجز بهم في الصراعات السياسية والايذلوجية .و في الوقت الذي تعرب فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا عن إدانتها لعمليات الاعتداء ، و أستمرار استهداف الأضرحة والزوايا الصوفية وروادها، فإن اللجنة، تشدد على ضرورة ملاحقة وضبط الجناة وضمان محاسبتهم وتقديمهم للعدالة ، ومنع افلاتهم من العقاب.

و طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا ، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بتحرك العاجل وفتح تحقيق في الواقعة وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم لسلطات القضائية المختصة ، والعمل على الحفاظ علي المؤروث الإسلامي لبلادنا الحبيبة ، وإعادة النظر في تباعية عدد من التشكيلات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية ، والتي تنتمي إلى تيار ديني متشدد ومتطرف يسعي إلى فرض توجهه الديني والايذلوجي من خلال اللجوء إلى العنف والترهيب واستخدام القوة باسم الدولة وتحت مظلة وزارة الداخلية .

كما طالبت ، جميع مؤسسات الدولة والمكونات الإجتماعية والقوي الوطنية بأهمية التحرك لوقف هذه التصعيد الخطير الذي يمس بالأمن والسلم الاجتماعي والوطني والتعايش المشترك والسلمي بين أبناء الشعب الليبي.