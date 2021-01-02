بعد فضحه فساد بطرابلس.. اختفاء مسؤول بمركز الرقابة الإدارية

أكد عدد من النشطاء الليبيين، اليوم السبت، اختفاء مسؤول بمركز الرقابة الإدارية بعد فضحه فساد في جهات رقابية بطرابلس.

وأكد النشطاء اختطاف مدير إدارة الإعلام بهيئة الرقابة الإدارية عماد المزوغي، من قبل جهات مجهولة، بعد ظهوره في وسائل إعلام متحدثا عن الفساد بإدارة الرقابة على الأغذية والأدوية الليبية.

وأعلنت مصادر حقوقية، صحة تلك الأنباء عن اختفاء المزوغي، مؤكدة أن الجهة التي اختطفته هي من حاولت اقتحام مقر هيئة الرقابة نوفمبر.

يشار إلى أنه في وقت سابق اقتحمت عناصر مسلحة من المليشيات مقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس، لإجبار الهيئة على تعيين وكيل جديد تابع لها، ما أدى لتبادل إطلاق النار بين قوات التأمين والمليشيات المهاجمة.

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