وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم والنيابات مصراته ضد الانتهاكات التي تطال السلطة القضائية

أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، عن تلقيها خبر تعرض محمد الشلتات مدير نيابة المحجوب الجزئية لمحاولة الخطف والاعتداء المسلح على شخصه ومركبته بسبب تأدية عمله وذلك يوم الخميس الماضى، إلا أنه تم عوده، مدينة بأشد العبارات هذه التصرفات غير المسؤولة وتستنكرها لأنها تقوض مسار العدالة ، وتغلب قوة السلاح على قوة القانون وتضعف العدالة .

ودعت كافة السلطات المختصة بضبط الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة حتى لا تتكرر هذه المحاولات الإجرامية التي تستهدف رجال القضاء بين الحين والآخر ، كما تتضامن الجمعية القضائية مع الزملاء الذين سينظمون وقفه احتجاجية غداً الأحد إن شاء الله عند الساعة 12:00 ظهراً وما بعدها أمام مجمع المحاكم والنيابات مصراته، وتدعو جميع أعضاء الهيئات القضائية للتضامن والوقوف صفا واحدا ضد الانتهاكات المتكررة التي تطال السلطة القضائية .

ودعت الجمعية كافة السلطات المختصة بضبط الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة حتى لا تتكرر هذه المحاولات الإجرامية التي تستهدف رجال القضاء بين الحين والآخر ، كما تتضامن الجمعية القضائية مع الزملاء الذين سينظمون وقفه احتجاجية غداً الأحد إن شاء الله عند الساعة 12:00 ظهراً وما بعدها أمام مجمع المحاكم والنيابات مصراته، وتدعو جميع أعضاء الهيئات القضائية للتضامن والوقوف صفا واحدا ضد الانتهاكات المتكررة التي تطال السلطة القضائية .