نقيب الأشراف : ماتقوم عناصر داخلية الوفاق بحجة محاربة السحر والدجل ما هو إلا حجة باطلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكر النقيب العام للأشراف، عزالدين بالعيد الشيخي الاعتداءات المتكررة وما وصفة بالحملة المُمنهجة على الأضرحة والزوايا الصوفية ونبش القبور وتخريب المقامات بحُجج واهيه .

نقيب الأشراف قال – لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن ماتقوم بعض المجموعات التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق من نبش للقبور بحجة محاربة السحر والدجل في المقابر ما هو إلا حجة باطلة، معبراً عن استياءه من اقتحام الزواية الصوفية بمدينة صرمان، ونبش قبر مؤسس المنارة (زكري المحجوب) والمسجد وكسر مقتنياته والعبث بالمبنى التاريخي الأثري وتخريب المنارة القرآنية التي يزيد عمرها على 750 سنة.

ووصف الشيخي هذه الاعتداءات على الزوايا الصوفية والمقامات والأضرحة بالجريمة التي يجيب محاسبة مرتكبيها لأنه اعتداء صريح على الطرق الصوفية ومشايخها وجرهم في صراعات سياسية، خصوصاً أن هذه المجموعات محسوبة على جهات معينه سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب.

وأشار النقيب العام للأشراف في ليبيا، إلى أن مشايخ ورواد الزاوية العيساوية العتيقة بطبرق يتعرضون لمضايقات بشكل مستمر، كذلك الزاوية الدسوقية والعروسية ببنغازي تم الاستيلاء على مقارهم، مطالباً الحكومات شرق وغرب البلاد بحماية الزاويا الصوفية ومنع هذه الانتهاكات المتكررة، داعياً اليونيسكو بحماية تلك الأماكن التي تعتبر جزءا من الموروث الثقافي والمواقع الأثرية بليبيا.