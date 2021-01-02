بالأسماء.. بعثة الأمم المتحدة توسع اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي وتستبعد ” السويحلي”

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن انتهاء مهلة تسلم طلبات تزكية المرشحين للجنة الاستشارية مساء الجمعة باستلام 28 طلبا خلال الفترة المحددة لقبول الطلبات.

وأكدت البعثة على توسيع اعداد المشاركين باللجنة إلى 18 عضوا من أعضاء الملتقى مع مراعاة التنوع الجغرافي و أهمية مشاركة المرأة و الشباب و المكونات الثقافية.

وكشفت البعثة، أن اللجنة ستتكون من السيدات من الآتى أسمائهم فيما استبعدت زياد دغيم وعبدالرحمن السويحلي :

1-السيدة وافية سيف النصر

2-السيدة سلطنة المسماري

3-السيدة سيدة اليعقوبي

4-السيد محمد العجيلي الحسناوي

5-السيد محمد ادم لينو

6-السيد حسين الانصاري

7-السيد عبد الرحمن العبار

8-السيد انس سعيد الحمري

9-السيد خالد الاسطى

10-السيد موسى فرج

11-السيد علي عبد العزيز

12-السيد سعيد صالح كلا

13-السيد عبدالله عثمان

14-السيد نزار كعوان

15-السيد الشيباني عبدالله الشيباني

16-السيد محمد اللافي

17-السيد أحمد الشركسي

18-السيد أبو بكر العبيدي.