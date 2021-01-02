ليبيا الان

الواحات تستعد لـ”عُرسها الانتخابي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بالحكومة الليبية بإقامة أولى ورش العمل في منطقة الواحات وتحديدا في مدينة اجخرة.

وتم تدريب موظفي مراكز الاقتراع على مراحل العملية الانتخابية تمهيدا ليوم الاقتراع والذي سيكون يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021، وسيستمر التدريب لمدة يومين في كل بلدية من بلديات مدن منطقة الواحات الثلاث جالو وأوجلة واجخرة.

وتجدُر الإشارة بأن بلديات جالو وأوجلة واجخرة تشهد حاليا مرحلة دعاية انتخابية للمرشحين والتي ستستمر حتى السبت القادم يليها يوم صمت انتخابي ثم يوم اقتراع موحد في البلديات الثلاثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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