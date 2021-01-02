الواحات تستعد لـ”عُرسها الانتخابي”

قامت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بالحكومة الليبية بإقامة أولى ورش العمل في منطقة الواحات وتحديدا في مدينة اجخرة.

وتم تدريب موظفي مراكز الاقتراع على مراحل العملية الانتخابية تمهيدا ليوم الاقتراع والذي سيكون يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021، وسيستمر التدريب لمدة يومين في كل بلدية من بلديات مدن منطقة الواحات الثلاث جالو وأوجلة واجخرة.

وتجدُر الإشارة بأن بلديات جالو وأوجلة واجخرة تشهد حاليا مرحلة دعاية انتخابية للمرشحين والتي ستستمر حتى السبت القادم يليها يوم صمت انتخابي ثم يوم اقتراع موحد في البلديات الثلاثة.

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