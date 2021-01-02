ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 January, 2021

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز،عن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ،وقد تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما مجموعه 28 ترشيحاً وتزكية من الملتقى.

و أشادت البعثة بما وصفته “الحماس الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية. وتماشياً مع مبدأ الشمولية الذي يمثل صلب مبادئ ملتقى الحوار السياسي الليبي”،وقد قررت توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضواً من أجل ضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.

وستكون ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنياً بشكل صارم وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى. ويبقى موعد الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.

وتتكون اللجنة من السيدات والسادة التالية اسماؤهم:

1-السيدة وافية سيف النصر

2-السيدة سلطنة المسماري

3-السيدة سيدة اليعقوبي

4-السيد محمد العجيلي الحسناوي

5-السيد محمد ادم لينو

6-السيد حسين الانصاري

7-السيد عبد الرحمن العبار

8-السيد انس سعيد الحمري

9-السيد خالد الاسطى

10-السيد موسى فرج

11-السيد علي عبد العزيز

12-السيد سعيد صالح كلا

13-السيد عبدالله عثمان

14-السيد نزار كعوان

15-السيد الشيباني عبدالله الشيباني

16-السيد محمد اللافي

17-السيد أحمد الشركسي

18-السيد أبو بكر العبيديض