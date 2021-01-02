الخمس تستضيف الملتقى الأول للمرأة الليبية والقانون

احتضنت قاعة المؤتمرات بكلية الاقتصاد والتجارة جامعة «المرقب»، السبت، فعاليات اليوم الأول لملتقى المرأة الليبية والقانون، الذي تنظمه وتُشرف عليه بلدية الخمس، بالتعاون مع جامعة «المرقب»، والتنسيق مع نقابة «المستشارين القانونيين» بالمدينة، ومكتب الهيئة العامة للثقافة الخمس.
وحضر فعاليات اليوم الأول من الملتقى، الذي حمل عنوان «الإدارة المحلية وزيادة كوتا المرأة»، عضوات المجالس البلدية، وجمعٌ من الناشطات والقانونيين والنقباء والحقوقيين ومستشار الشؤون الأفريقية بالهيئة العامة للثقافة، حسب بيان منشور على صفحة بلدية الخمس بموقع «فيسبوك».
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وبدأت الجلسات بنبذة عن الإدارة المحلية وزيادة «كوتا» المرأة قدمها وزير الحكم المحلي الأسبق والأمين العام للرابطة الوطنية للمجالس البلدية الدكتور محمد الحراري، تلى ذلك حلقة نقاش أدارتها فُسح فيها المجال للحضور الذين قدموا مداخلات عدة عن الإدارة المحلية في ليبيا والمرأة. ومن المقرر أن تستمر فعاليات اليوم الثاني والختامي للملتقى غدًا الأحد، بعنوان «العنف الأسري ضد المرأة».
ويستهدف الملتقى التعريف بالإدارة المحلية، وزيادة «كوتا» المرأة بالإدارة المحلية، معرفة أنواع ووسائل العنف الأسري ضد المرأة الليبية، طرح برامج تأهيل المرأة الليبية لمواجهة العنف الأسري ضدها.
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