تأسيس لجنة استشارية منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن تعلن عن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتعرب عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة. وقد تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما مجموعه 28 ترشيحاً وتزكية من الملتقى.

وأشادت البعثة بالحماس الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية. وتماشياً مع مبدأ الشمولية الذي يمثل صلب مبادئ ملتقى الحوار السياسي الليبي، قررت البعثة توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضواً من أجل ضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.

وأوضحت البعثة الأممية، أن ولاية اللجنة الاستشارية ستكون محددة زمنياً بشكل صارم وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى. ويبقى موعد الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.

ونشرت البعثة أعضاء اللجنة وهم:

1-السيدة وافية سيف النصر

2-السيدة سلطنة المسماري

3-السيدة سيدة اليعقوبي

4-السيد محمد العجيلي الحسناوي

5-السيد محمد ادم لينو

6-السيد حسين الانصاري

7-السيد عبد الرحمن العبار

8-السيد انس سعيد الحمري

9-السيد خالد الاسطى

10-السيد موسى فرج

11-السيد علي عبد العزيز

12-السيد سعيد صالح كلا

13-السيد عبدالله عثمان

14-السيد نزار كعوان

15-السيد الشيباني عبدالله الشيباني

16-السيد محمد اللافي

17-السيد أحمد الشركسي

18-السيد أبو بكر العبيدي.

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